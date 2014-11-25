На Донбассе находятся до 25 тысяч боевиков и до 10 тысяч российских военных

На востоке Украины на временно оккупированных территориях в зоне проведения антитеррористической операции одновременно задействовано от 15 до 25 тыс. боевиков и от 5 до 10 тыс. профессиональных российских военных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев.

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"Наши разведывательные структуры имеют определенные данные о количестве боевиков, действующих на востоке Украины, а также о количестве профессиональных российских военнослужащих, находящихся в зоне проведения антитеррористической операции. Но если я обнародую ту цифру, которую знают наши разведчики, это позволит стороне противника хорошо понимать, насколько мы осведомлены о положении дел, поэтому я оперирую следующими цифрами: от 15 до 25 тыс. вооруженных боевиков и от 5 до 10 тыс. российских военнослужащих, находящихся на территории Украины, которая временно находится под контролем боевиков", - сказал Селезнев.