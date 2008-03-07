Яценюк рассказал о телефонном разговоре с Президентом

Глава Верховной Рады Арсений Яценюк опровергает, что на него оказывалось какое-либо принуждение в ситуации с подписанием "письма трех" к руководству НАТО.

"Я уже в такой давно ситуации, что меня сложно принудить. И все действия, которые я делаю, я делаю очень сознательно", - заявил он в эфире программы "Я так думаю" на канале "1+1" в четверг вечером.

"Что касается внешних факторов – я бы попросил снять несколько инсинуаций. Первая инсинуация – я абсолютно откровенно буду говорить, ибо я же понимаю к чему клонится", - отметил Яценюк.

"Я сегодня дважды имел разговор по телефону с президентом Украины, который искренне переживал за то, заработает ли украинский парламент... Так как он понимал: если он не заработает, тогда эта проблема перейдет со стен парламента уже на Банковую (секретариат президента). И тогда ему уже пришлось бы отвечать перед украинским народом о том, что делать с 90 статьей Конституции", - сказал спикер.

"Поэтому мы сегодня проявили сознательность, мы сегодня проявили волю – и хотел бы отметить для всех: мы сегодня проявили полнейшую независимость от каких бы то ни было ветвей власти в Украине", - подчеркнул Яценюк.

Кроме того, на вопрос о том, почему предложенный им компромиссный проект постановления относительно НАТО не поддержала коалиция, которая и выдвигала его на должность спикера, Яценюк возразил:

"Это наш общий проект, однако он действительно вносился за моей подписью... Меня поддержала коалиция. Другой вопрос, что не в полном составе ("НУ-НС" отдал за это постановление в четверг 19 голосов). Но важно то, что все 4 фракции, которые принимали участие в рабочей группе, все проголосовали".

"Разве важно, какое количество голосов? Важно то, что это постановление принято, и то, что 4 фракции дали за нее голоса. Да, не в полном количестве, да, не все удовлетворены – но таков политический процесс... Не важно количество, важен результат – а результат является положительным", - подчеркнул глава Верховной Рады.

Вместе с тем, на просьбу прокомментировать собственное заявление о том, что Верховную Раду используют как инструмент политической борьбы – при чем не в стенах парламента, а извне – Яценюк не уточнил, кого конкретно он имел в виду, но отметил, что украинский парламент является отображением тех политических процессов, которые происходит в целом в государстве, а "политические силы, как правило, борются за одну вещь – за власть".

В свою очередь, глава Верховной Рады заверил: "Я не дам возможности ни одной силе играться с украинским парламентом".

Украинская правда