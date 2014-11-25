Боевики стянули к Донецку около 50 единиц артиллерии - Тымчук

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тимчук на своей странице в Facebook.

«Продолжается совершенствование системы управления огнём. В районе н.п. Донецк отмечается сосредоточение артиллерийской группировки противника в 47-50 ед. артиллерии (из них 10-12 – РСЗО)», - пишет эксперт.

Читайте такжеНа Луганщине близ Счастья и Трехизбенки ведутся активные перестрелки – ИСПо данным «ИС», боевиками с помощью российских специалистов активно проводятся мероприятия по организации системы восстановления и ремонта вооружений и военной техники непосредственно вблизи переднего края. В то же время противник в этом отношении сталкивается с серьезными трудностями (сложности с логистикой, отсутствие достаточного количества специалистов-ремонтников и т.д.).

Как сообщалось ранее, войска российской армии и боевиков проводят подготовку к активных боевых действий в холодное время года с применением тактики использования «малых групп».