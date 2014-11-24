"Оппозиционный блок" подаст в суд за люстрацию
23:56, 24 ноября 2014Политика
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Депутат Нестор Шуфрич заявил, что члены "Оппозиционного блока" собираются обратиться в Конституционный суд, чтобы выяснить, насколько закон о люстрации соответствует Конституции.
"Оппозиционный блок" подаст в суд за люстрацию
Об этом он заявил в программе "Свобода слова" на ICTV в понедельник вечером.
"Этот закон мы обязательно обжалуем в Конституционном суде", - сказал Шуфрич.
Кроме того, в комментарии "Украинской правде" политик выразил надежду, что до апреля во фракции партии будет около 100 человек. Шуфрич уверен, что рейтинги власти будут падать и начнутся массовые протесты.
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Таким образом, депутат не исключает, что "Оппозиционный блок" войдет в широкую коалицию. "Условия будем обсуждать или будем провоцировать проведения новых выборов", - сказал Шуфрич.
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