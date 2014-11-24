"Оппозиционный блок" подаст в суд за люстрацию

23:56, 24 ноября 2014
Политика
2

Депутат Нестор Шуфрич заявил, что члены "Оппозиционного блока" собираются обратиться в Конституционный суд, чтобы выяснить, насколько закон о люстрации соответствует Конституции.

Нестор Шуфрич

Об этом он заявил в программе "Свобода слова" на ICTV в понедельник вечером.

"Этот закон мы обязательно обжалуем в Конституционном суде", - сказал Шуфрич.

Кроме того, в комментарии "Украинской правде" политик выразил надежду, что до апреля во фракции партии будет около 100 человек. Шуфрич уверен, что рейтинги власти будут падать и начнутся массовые протесты.

Читайте такжеЛяшко и Оппозиционный блок в коалицию не пригласили - Луценко

Таким образом, депутат не исключает, что "Оппозиционный блок" войдет в широкую коалицию. "Условия будем обсуждать или будем провоцировать проведения новых выборов", - сказал Шуфрич.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter