"Оппозиционный блок" подаст в суд за люстрацию

Об этом он заявил в программе "Свобода слова" на ICTV в понедельник вечером.

"Этот закон мы обязательно обжалуем в Конституционном суде", - сказал Шуфрич.

Кроме того, в комментарии "Украинской правде" политик выразил надежду, что до апреля во фракции партии будет около 100 человек. Шуфрич уверен, что рейтинги власти будут падать и начнутся массовые протесты.

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Таким образом, депутат не исключает, что "Оппозиционный блок" войдет в широкую коалицию. "Условия будем обсуждать или будем провоцировать проведения новых выборов", - сказал Шуфрич.