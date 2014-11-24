Очередной самолет с останками тел пассажиров Boeing отправят в Нидерланды в конце недели - ОГА

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Игорь Балута во время рабочего совещания с представителями международной миссии по расследованию катастрофы самолета Boeing-777 рейса MH-17.

По словам Балуты, нидерландские специалисты завершили работы с найденными ранее в зоне катастрофы останками тел, которые были доставлены на «Завод имени Малышева». Таким образом было подготовлено шесть гробов с останками, которые до конца недели будут отправлены самолетом в Нидерланды.

«Сегодня завершена работа с телами в цехе завода им. Малышева. Завтра-послезавтра оборудование, которым пользовались нидерландские специалисты, перевезут в аэропорт, где оно будет находиться до весны», - сказал Балута.

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В ходе совещания командир боевого подразделения Объединенной совместной межведомственной оперативной группы МН-17 Ханс Ван Де Вен отметил, что в ближайшие дни он встретится с советниками министра обороны Королевства Нидерландов, и они примут решение, каким образом будет проходить поисковая миссия в зимнее время. Также он поблагодарил руководство Харьковской облгосадминистрации за хорошо организованную работу и помощь нидерландской стороне.

Как сообщал УНИАН, из Харькова в Нидерланды автомобильным транспортом будут транспортированы обломки сбитого террористами в Донецкой области малайзийского Boeing-777. Вчера, 23 ноября, в Харьков на «Завод им. В.А. Малышева» были доставлены 10 открытых и 1 закрытый вагон с обломками самолета. Также на территории предприятия находятся два трейлера с большими частями самолета - хвостовой частью и крыльями авиалайнера.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Боинг-777» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, находившихся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира, были гражданами Нидерландов. Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам. Всего из Харькова в Нидерланды были отправлены около 10 самолетов с телами и останками тел погибших пассажиров.