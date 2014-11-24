Обломки "Боинга-777" доставили в Харьков

Фрагменты самолета перевозились на поезде под наблюдением голландских специалистов и сотрудников ОБСЕ, передает Русская служба Би-би-си.

Из Харькова они будут переправлены в Нидерланды для дальнейшего изучения.

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Как сообщалось на прошлой неделе, нидерландские эксперты вновь обнаружили останки пассажиров на месте крушения самолета.