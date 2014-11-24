Гройсман согласился стать спикером новой Рады – источник

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на собственные источники.

Напомним, ранее представитель партии «Блок Петра Порошенко» (БПП) Владимир Гройсман заявлял, что его политическая сила планирует внести свою кандидатуру на пост председателя Верховной Рады Украины нового VIII созыва.

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Во время нынешней коалициады СМИ писали, что Гройсман и Яценюк - главные кандидаты на премьерское кресло.

Ранее премьер-министр Украины Арсений Яценюк предложил партнерам по будущей коалиции кандидатуры членов будущего правительства. Владимиру Гройсману предлагал пост вице-премьер-министра.