Порошенко уволил заместителя главы СБУ
16:47, 24 ноября 2014Политика
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Президент Петр Порошенко уволил Андрея Левуса с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины.
Заместитель председателя СБУ пошел в Раду / Фото УНИАН
Соответствующий указ главы государства № 891/2014 от 24 ноября опубликован на президентском сайте.
Левуса уволен в связи с избранием его народным депутатом.
Читайте такжеИз Кабмина уволили избранных нардепами чиновников”Уволить Левуса Андрея Марьяновича с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины в связи с избранием его народным депутатом Украины”, - говорится в указе.
Как сообщал УНИАН, Левус прошел в Верховную Раду по списку партии «Народный Фронт».
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