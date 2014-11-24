Порошенко уволил заместителя главы СБУ

Соответствующий указ главы государства № 891/2014 от 24 ноября опубликован на президентском сайте.

Левуса уволен в связи с избранием его народным депутатом.

Читайте такжеИз Кабмина уволили избранных нардепами чиновников”Уволить Левуса Андрея Марьяновича с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины в связи с избранием его народным депутатом Украины”, - говорится в указе.

Как сообщал УНИАН, Левус прошел в Верховную Раду по списку партии «Народный Фронт».