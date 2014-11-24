Активист призвал политиков приобщаться к открытому процессу по делу Гонгадзе

Об этом написал в своем Facebook журналист и общественный деятель Алексей Подольский, сообщает Обозреватель.

"В понедельник, 24 ноября, в Киевском апелляционном суде начинается новый этап процесса над Пукачем, который мы обязаны наконец сделать началом уголовного преследования Леонида Кучмы. Того самого Кучмы, который основал в новейшей Украине систему политического насилия, вырастил целые поколения современных олигархов, коррупционеров и террористов", - пишет Подольский.

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По его словам, первый номер с "коррупционно-террористической школы" Кучмы - Виктор Янукович.

"Осознаем: без тщательного следствия и процесса над Кучмой настоящее осуждения Януковича невозможно. Невозможны: взлом преступной системы, спасительные реформы и вообще - европейское будущее Украины", - подчеркивает активист.

Подольский обращается к политикам, которые, по его словам, делали политическую карьеру на деле Гонгадзе, "быть в первых рядах борьбы" за открытый процесс по делу Гонгадзе.

В частности, он обращается к Юрию Луценко, Юлии Тимошенко, Анне Гопко, Олегу Ляшко, Александру Турчинова, а также к Мустафе Найему и Сергею Лещенко.

"Надеюсь, что Вы найдете аргументы, чтобы выскользнуть из-под господина Пинчука, перед которым есть те или иные неудобства, ведь, согласитесь: Украина превыше всего", - отмечает активист.

"Отдельно обращаюсь к господину Яреме, что теперь на месте тех, кто фальсифицировал дело Гонгадзе до него. Вам, уважаемый, будет труднее. И не потому, что вы не сможете защитить Кучму за соответствующую плату. А потому, что Вам не уйти от народного правосудия ни в Израиль, как делал господин Пискун, ни в Московию, как господин Пшонка. Россияне не примут как "бандеровца", а на западе не будут спасать коррупционера. Так что думайте и считайте своевременно: брать или не брать. А если уж ошиблись, то было бы благоразумно заблаговременно вернуть", - подчеркивает Подольский.