Суд перенес на 20 августа рассмотрение апелляции на приговор Пукачу

Как сообщила УНИАН адвокат вдовы журналиста Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко, такое решение суд вынужден был принять из-за отсутствия у другого потерпевшего по делу - журналиста Алексея Подольского - допуска к государственной тайне и в связи с его заявлением о замене и поиске себе другого представителя в суде.

“Фактически, судебное заседание сегодня из-за этого не началось”, - сказала Теличенко. По ее словам, из-за этого она не смогла зачитать заявление об отзыве апелляционной жалобы на приговор Пукачу.

Теличенко объяснила, что вина Пукача была убедительно доказана в суде первой инстанции и, соответственно, правильно назначено наказание.

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Как сказала Теличенко, экс-генералу милиции не инкриминировался заказной характер убийства. По ее словам, действия бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина по делу «привели к тому, что уже исчерпаны все сроки пребывания Пукача под стражей на этапе досудебного следствия, и если Апелляционный суд удовлетворит апелляцию, то он будет вынужден одновременно освободить Пукача из-под стражи. Мы убеждены, что Пукач – убийца, и должен отбывать наказание. Именно поэтому было принято решение отозвать жалобу».

Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению.

Тогда Теличенко подала апелляцию на приговор Пукачу. "Жалоба касается лишь неполноты установления мотивов преступления", - сказала адвокат.

Потерпевший Подольский также обжаловал приговор Пукачу. По словам Теличенко, в апелляции Подольского речь идет о том, что Пукач не просто применял к нему силу, но и истязал, а Печерский райсуд не указал этого в своем приговоре.

В свою очередь, адвокат осужденного Пукача Григорий Демиденко требует от Апелляционного суда Киева отменить приговор его подзащитному, и направить дело на новое расследование.