Луценко внес представление на привлечение нардепа Вилкула к уголовной ответственности (документ)

Ранее генпрокурор внес в парламент представление на депутата от "Оппоблока" Дмитрия Колесникова.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины от фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Бывший председатель Днепропетровской ОГА в течение 2011-2012 годов издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса с / х назначения (пастбища), а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района. Кроме того, бывший председатель ОГА издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности общества с ограниченной деятельностью «Арт Лэнд», из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности », - говорится в сообщении.

Представление уже зарегистрировано в аппарате ВР.

Как сообщал УНИАН, сегодня Луценко внес в ВРУ представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из фракции «Оппозиционный блок» Дмитрий Колесников.