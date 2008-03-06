Правительство помогло разблокировать работу парламента

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что правительство непосредственно приобщилось к нахождению компромисса в вопросе о НАТО и в разблокировании в результате этого работы Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня журналистам на брифинге.

«Вчера правительство самым непосредственным образом приобщилось к нахождению компромисса по постановлению, которое касается НАТО. НАТО через референдум всеукраинский – это то постановление, которое практически при участии правительства было отработано и сегодня оно набрало необходимое количество голосов и парламент был разблокирован», - заявила она.

Она считает, что на сегодняшний день нет конституционных оснований для роспуска парламента по той причине, что он 30 дней не работает.

«Парламент начал работать на несколько дней раньше этого тридцатидневного срока - это безусловный позитив», - подчеркнула она, отметив, что хотела бы, чтобы парламент вообще вышел из этого «перманентного кризиса».

«И чтобы мы имели возможность ратифицировать документы по ВТО, например, чтобы мы имели возможность принять изменения в бюджет, чтобы мы имели возможность нормально все процессы через парламент проводить», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что БЮТ не будет принимать участия в блокировании работы ВР и «ни в каких эпатажных действиях».