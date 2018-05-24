Чубаров: Киев должен "прекратить призывы" о расширении диалога с Путиным до освобождения всех политзаключенных

Рефат Чубаров сообщил, что на момент освобождения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, он вместе с Мустафой Джемилевым обратился к Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы он способствовал освобождению Олега Сенцова.

Нардеп и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что Киев должен прекратить любые призывы международных партнеров к расширению диалога с Путиным, пока не будут освобождены все политзаключенны и заложники Кремля и псевдореспублик.

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Об этом он заявил в кулуарах парламента, комментируя ситуацию вокруг голодовки и освобождения режиссера Олега Сенцова из российской тюрьмы, сообщает пресс-служба БПП.

Он сообщил, что на момент освобождения Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, вместе с Мустафой Джемилевым, обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы он способствовал освобождению Олега Сенцова.

«Сенцов демонстрирует мужество и последовательность, его надо спасти, потому что он может себя довести до смерти. Поэтому если удастся его обменять на преступников, которые находится в украинской тюрьме, я лично буду приветствовать это решение. В то же время, буду настаивать на том, чтобы прекратить любые призывы наших международных партнеров к расширению диалога с Путиным тогда, когда сотни политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах или в тюрьмах временно оккупированного Крыма или Донецкой и Луганской областей. Это недопустимо. Меняем Сенцова, но увеличиваем требования к нашим партнерам: надо спасти всех людей! Только из Крыма 69 людей находят в тюрьме!», – добавил Чубаров.