Обвиняемый в создании экстремистской группы помощник Джемилева в последний раз был в Крыму в 2017 году - Чубаров

В ФСБ РФ заявляли о якобы поджоге дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева участниками этой "группы" в январе 2018 года.

Помощник народного депутата Украины Мустафы Джемилева Эрол Велиев, которого российские правоохранители обвиняют в создании экстремистской группы в Крыму, в последний раз был на полуострове осенью 2017 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Я сегодня встретился с помощником народного депутата Джемилева Эролом Велиевым. Он сказал, что он в последний раз был в Крыму в сентябре 2017 года. Вы знаете, что сейчас любому попасть в Крым из Украины с любого направления невозможно, чтобы не пройти очень детальный контроль и фиксацию", - заявил он.

Чубаров отметил, что один из обвиняемых в подготовке экстремистов, харьковчанин Александр Стешенко на видеокамеру ФСБ РФ говорит, что случай с домом муфтия произошел в начале января 2018 года.

Вместе с тем, по словам Чубарова, 35-летний Велиев говорит, что въезжал в Крым через материк, что могут подтвердить соответствующие госслужбы Украины, находился дома у матери, а после этого вообще не был в Крыму.

"Это же может подтвердить российская оккупационная служба, которая находится с той стороны административной линии... Отсюда все сразу ломается", - добавил Чубаров.

Как сообщал УНИАН, в ФСБ России обвинили Меджлис в создании «экстремистской группы» в оккупированном Крыму для запугивания «пророссийски настроенных» крымских татар, один человек задержан, двое объявлены в розыск.

Читайте такжеФСБ России обвинила помощника Джемилева в "экстремистской деятельности"

«Федеральной службой безопасности совместно с МВД России раскрыта деятельность экстремистской группы, созданной Эролом Велиевым - помощником депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева по указанию лидера запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, который находится в розыске, при поддержке СБУ», - объявили в ФСБ.

При этом в российской спецслужбе заявили, что в состав группы, сформированной в Харькове, кроме Велиева, вошли бывшие «спортсмены-боксеры Стешенко и Третьяков».

«Экстремисты планировали совершение преступлений по мотивам политической вражды с целью запугивания пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности на территории Крыма», - утверждают в ФСБ.

По данным российской спецслужбы, в январе 2018 года «члены экстремистского сообщества» бутылками с зажигательной смесью подожгли дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева, «который внес значительный вклад в укрепление национального единства».

В апреле российские силовики задержали харьковчанина Александра Стешенко в пункте пропуска «Чонгар» на въезде в оккупированный Крым. Позже адвокат Айдер Азаматов заявил об исчезновении Стешенко, которого 24 апреля увезли из спецприемника в Симферополе в неизвестном направлении.