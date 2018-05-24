Эксперт: Оппозиционному блоку явно нужна праймериз

«Оппозиционный блок» сегодня едва ли не единственная политическая сила в Украине, которая имеет как минимум 5 потенциальных кандидатов в Президенты Украины (может и больше) – Ю. Бойко, В. Новинский, В. Рабинович, А. Вилкул, М. Добкин.

И это только на первый взгляд, и только в период между выборами несет существенные риски и приводит к ослаблению управляемости структурами. В период же избирательной компании – это существенное политтехнологическое преимущество», пишет на своей странице в Фейсбук политический эксперт Руслан Бортник.

Как отмечает эксперт, «у Партии власти (БПП) таких кандидатов - один, ну максимум два, у «Батькивщины», РПЛ и Самопомощи – сплошь «одинокие воины» и «вожди» - Ю. Тимошенко, О. Ляшко и А. Садовой, прозападная непарламентская оппозиция потенциально может выставить двух кандидатов – А. Гриценко и С. Вакарчука. Да, конечно, можно снова попытаться разыграть «новое лицо» и предложить очередного «кота в мешке», но результативность таких игр после 2014-2015 гг. значительно упала и вызывает огромные сомнения в целесообразности.»

Наличие же 5-7 потенциальных кандидатов в Президенты, с точки зрения Бортника, подталкивает ОБ к внутрипартийным праймериз. Ведь не один из кандидатов пока не демонстрирует личных рейтингов, которые были бы выше партийных – не является безусловным лидером или фигурой, способной добавить что-то партии. В тоже время все кандидаты, в той или иной мере, выступают в роли более или менее емких «аккумулятора» общенационального рейтинга партии. Партия их «тянет», а не они партию.

«Проведение же праймериз в каждой из областей Украины, в которых могли бы принять участие рядовые члены партии, может превратиться в мощную пиар-компанию ОБ, мобилизовать членов и сторонников партии, провести аудит (смотр) партийных структур на местах и получить наиболее эффективного кандидата. Это гарантия 26 значимых информационных поводов – «американской картинки» и какой-то понятной логики в принятии внутренних решений. Да и что-делить-то в конце концов – квоты в недобитой оппозиции после 2019 года?», уверен эксперт.

По его мнению, в условиях серьезного информационного, административного и финансового подавления партия нуждается в чем-то значительно большем, нежели банальная компания назначенного кандидата. Если хочет существовать, конечно.

Бортник уверен, что несмотря на очень хорошие шансы попасть во второй тур, перед Опоблоком стоят абсолютно другие задачи, а именно получить реальный шанс на победу на Президентских выборах и победить на парламентских дабы выйти из угла глухой оппозиции. А это возможно только при максимальной мобилизации сторонников и нестандартной избирательной компании.

«В таких праймериз должны быть заинтересованы, и все кандидаты от ОБ. Ведь «назначенцу» (даже согласованному уважаемыми людьми) не стоит себя тешить иллюзиями поддержки от своих «отодвинутых» коллег – в лучшем случае саботаж, в худшем - прямая конфронтация гарантированы. А кандидат от партии, работающей на 1/5 или 1/7 своих возможностей гарантированный лузер. Есть ли в этом такой уж смысл? Иначе следующий политический цикл станет последним для Оппозиционного Блока. «Двух оппозиций» подряд партийный бизнес не выдержит», уверен Бортник.