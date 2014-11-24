Путин уверяет, что обе его дочери живут в Москве

Об этом лидер РФ заявил в ходе большого интервью ТАСС.

По его словам, видится он с Марией и Екатериной нечасто, всего несколько раз в месяц.

«У меня напряженный рабочий график. Даже дочерей вижу один или два раза в месяц, и то, еще нужно время подгадать», - отметил президент РФ.

В то же время, на уточняющий вопрос, в какой стране проживают его дочери, Путин ответил, что «в России».

«В Москве живут. Дома встречаемся», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, ранее западные СМИ сообщали, что после падения над Донецкой областью авиалайнера Boeing 777, который сбили пророссийские боевики, мэр голландского города Хильверсум Петер Броэртес призвал «выбросить» дочь Путина Марию из страны, которая проживала в Нидерландах вместе со своим парнем.

Однако позже Броэртес в соцсетях извинился за резкие слова и добавил, что было «не разумно» делать такие призывы в отношении дочери российского президента.