В МИД РФ заговорили о "долге" Украины перед СНГ в 300 миллионов

Для выхода Украины из СНГ потребуется год, считают во внешнеполитическом ведомстве РФ.

В Министерстве иностранных дел России также заявили, что Киев усложнил работу СНГ в связи с неоплатой взносов в объеме 300 млн рублей.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге сообщила официальный спикер МИД России Мария Захарова.

По ее словам, участие государств в Содружестве «добровольное», а сотрудничество в его рамках носит взаимовыгодный характер, поэтому «все партнеры заинтересованы в том, чтобы Украина не теряла связи с этим интеграционным объединением».

«Мы констатируем, что за последние несколько лет Киев фактически свернул свое участие в работе Содружества. После государственного переворота в 2014 году Украина отказалась от осуществления функций председателя в этой организации, отозвала своего постпреда при СНГ и представителей с квотных должностей в Исполкоме СНГ, также не подписала ни одного решения высших уставных органов и свела к минимуму участие в их заседаниях», - сказала Захарова.

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Она добавила, что в 2017 году, когда председательство перешло к России, Украина перестала отправлять своих представителей на высоком уровне.

«За четыре года Украина не внесла ни копейки в единый бюджет органов СНГ, тем самым создав существенные финансовые трудности в работе организации. На сегодняшний день суммарный объем не выплаченных Украиной денежных средств составляет более 300 млн рублей», - заявила Захарова.

Она отметила, что на практике решение президента Украины Петра Порошенко сводится к закрытию постпредства при штаб-квартире СНГ в Минске и отзыве двух работающих там дипломатов.

В Министерстве иностранных дел России также заявили, что Украине понадобится год для выхода из Содружества независимых государств (СНГ).

«Что касается заявленного Киевом намерения начать формальную процедуру выходу из СНГ, то этот процесс в случае цивилизованного подхода займет определенное время – речь идет примерно о годе», - подчеркнула спикер МИД РФ.

По ее мнению, заявление президента Украины – «это показательная акция, чтобы произвести впечатление на своих западных спонсоров».

При этом она уверена, что СНГ не мешает Украине заниматься евроинтеграцией, а наоборот членство в этой организации укрепило бы ее экономику и «помогло бы бороться с коррупцией».

Захарова считает, что «стратеги украинский событий» хотят полностью разорвать связи Украины с Россией и другими странами СНГ.

Как сообщал УНИАН, 2 мая на заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Петр Порошенко заявил, что Украина прекратит свое участие в координационных органах СНГ и поручил министру иностранных дел Павлу Климкину подготовить соответствующие предложения об отзыве украинских представителей.

В тот же день СНБО поддержал предложение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ.

19 мая Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.

21 мая представитель президента в Верховной Раде Украины Ирина Луценко выразила надежду, что парламент как можно скорее рассмотрит документы о прекращении участия Украины в уставных органах СНГ.