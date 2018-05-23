"Хотят полностью разорвать связи": в МИД РФ прокомментировали выход Украины из СНГ

Ранее сообщалось, что Порошенко опубликовал указ о прекращении действия для Украины некоторых договоров с СНГ.

Представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала выход Украины из СНГ

Об этом сообщает "РИА Новости". По ее словам, СНГ только "помогло бы Украине усилить внутренний потенциал страны".

"На наш взгляд, ресурсы, регионального сотрудничества в рамках организации только усиливали или могли усилить внутренний потенциал страны, укрепили бы её экономику, помогли бы в борьбе с коррупцией, однако это обстоятельство нынешние украинские власти, судя по всему, во внимание не принимают, руководствуются геополитическим замыслом стратегов украинских событий — полностью разорвать связи Украины с Россией и СНГ", - заявила Захарова.

Читайте такжеУкраина выйдет из всех договоров в рамках СНГ, не соответствующих ее национальным интересам - Порошенко

Как сообщал УНИАН, 19 мая президент Петр Порошенко заявил, что Украина отзывает всех своих представителей из всех уставных органов Содружества Независимых Государств (СНГ). По его словам, Украина пересмотрит все договоры, заключенные в рамках Содружества независимых государств, и выйдет из тех, где будет наименьшее несоответствие национальным интересам.