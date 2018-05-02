Украина прекратит участие в координационных органах СНГ - Порошенко

Президент Петр Порошенко подчеркнул, что Украина никогда не была членом СНГ.

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина прекратит свое участие в координационных органах Содружества независимых государств (СНГ).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на заседании СНБО в среду в Киеве.

Также он поручил министру иностранных дел Павлу Климкину подготовить соответствующие предложения об отзыве украинских представителей.

«Вторым пунктом повестки дня (СНБО - УНИАН) является проект решения о прекращении действия отдельных соглашений относительно Содружества независимых государств. Министр иностранных дел Павел Климкин подробно проинформирует об этом, мы провели несколько совещаний», - сказал глава государства.

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«Мы будем обращаться к парламенту об отмене соглашения об участии Украины в координационных органах СНГ, ратифицированного парламентом, ряда других соглашений, которые не имеют больше смысла для Украины», - отметил Порошенко.

Президент подчеркнул, что Украина не была никогда членом СНГ.

«Мы не можем выйти оттуда, куда Украина никогда не входила. Но мы прекращаем участие в координационных органах СНГ», - сказал глава государства.

Президент отметил, что МИД Украины проанализировал и проинформировал правительство о целесообразности дальнейшего пребывания в составе тех или иных соглашений.

«Мы будем очень тщательно отрабатывать эти позиции, но Украина больше не будет участвовать ни в каких координационных органах СНГ. Пожалуйста, Павел Анатольевич (министр иностранных дел Украины Климкин - УНИАН), в ближайшее время, в течение недели, внести мне предложения об отзыве всех наших представителей из Минска, из координационных органов СНГ. Нам там, в условиях, когда действия координируются страной-агрессором, нечего делать», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля Петр Порошенко заявил, что предложит Верховной Раде прекратить действие отдельных положений договора о дружбе с Россией и выйти из всех уставных органов СНГ.