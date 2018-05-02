СНБО поддержала прекращение участия украинских представителей в деятельности органов СНГ

Также СНБО поручил МИД принять меры относительно прекращения действия отдельных межгосударственных соглашений.

Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложения о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов Содружества независимых государств (СНГ).

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы СНБО относительно сегодняшнего заседания Совета и принятых им решений.

"Совет также поддержал предложения о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ и поручил Министерству иностранных дел Украины принять в установленном порядке меры по прекращению действия отдельных межгосударственных соглашений", - говорится в сообщении.

Читайте такжеУкраина ввела новые и продлила старые санкции против РоссииКак сообщал УНИАН, сегодня на заседании СНБО президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина прекратит свое участие в координационных органах Содружества независимых государств (СНГ), и поручил министру иностранных дел Павлу Климкину подготовить соответствующие предложения об отзыве украинских представителей.

«Вторым пунктом повестки дня (СНБО - УНИАН) является проект решения о прекращении действия отдельных соглашений относительно Содружества независимых государств. Министр иностранных дел Павел Климкин подробно проинформирует об этом, мы провели несколько совещаний», - сказал глава государства.

«Мы будем обращаться к парламенту об отмене соглашения об участии Украины в координационных органах СНГ, ратифицированного парламентом, ряда других соглашений, которые не имеют больше смысла для Украины», - отметил Порошенко.

Президент подчеркнул, что Украина не была никогда членом СНГ.

«Мы не можем выйти оттуда, куда Украина никогда не входила. Но мы прекращаем участие в координационных органах СНГ», - сказал глава государства.