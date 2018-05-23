"Народ поддержит, я это 100% знаю": певец Иво Бобул идет в президенты (видео)

Певец Иво Бобул заявил о своих президентских амбициях.

Народный артист Украины Иво Бобул ошеломил фанатов заявлением о намерении баллотироваться на пост президента в следующем году.

"Сейчас собираю финансы, в первую очередь. А, ну, народ поддержит, я это 100% знаю. Даже не сомневаюсь в этом", - сказал певец в эфире канала 112 Украина.

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На вопрос ведущей, за кого лучше голосовать, за актера Владимира Зеленского, музыканта Святослава Вакарчука или артиста Иво Бобула, он ответил, что "Мы втроем встретимся во втором туре и решим".

Говоря о своей команде на выборах, Бобул сказал, что не хочет рассекречивать имена, но отметил, что ему следует встретиться с Трампом.

"Мне надо встретиться с Трампом (смеется), поехать к нему в США и попросить у него о помощи. Он пел мою песню, поэтому поможет", - добавил он.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее о своих президентских амбициях рассказали шоумен Владимир Зеленский и лидер ОЭ Святослав Вакарчук.

22 мая артист Олег Винник рассказал, при которих условиях принял бы участие в президентских выборах.