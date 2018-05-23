Порошенко опубликовал указ о прекращении действия для Украины некоторых договоров с СНГ

Данный указ вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Украины Петр Порошенко обнародовал указ о прекращении действия для Украины отдельных международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств.

Этому указу предшествовало решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая.

Соответствующий документ появился на сайте главы государства во вторник, 22 мая.

Контроль за выполнением этого решения Порошенко возложил на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Вместе с тем, решение СНБО от 2 мая 2018 года, введенное в действие этим указом, на сайте президента не обнародовано.

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2 мая 2018 года Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложение о прекращении участия украинских представителей в деятельности органов СНГ.

СНБО поручил министерству иностранных дел Украины принять в установленном порядке меры относительно прекращения действия отдельных межгосударственных соглашений.

19 мая президент Петр Порошенко заявил, что Украина отзывает всех своих представителей из всех уставных органов Содружества Независимых Государств (СНГ).

По его словам, Украина пересмотрит все договоры, заключенные в рамках Содружества независимых государств, и выйдет из тех, где будет наименьшее несоответствие национальным интересам.