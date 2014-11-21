Байден призвал Украину создать новое правительство "за несколько дней" и искоренить коррупцию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-президент США сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

"За несколько дней, а не за недели, создайте новое правительство как можно быстрее. Это нужно сделать сейчас", - сказал Байден.

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В этой связи он призвал украинскую власть продолжать реализовывать необходимые реформы, которые, по его словам, "были согласованы, и которые украинский народ поддержал". В частности, вице-президент акцентировал внимание, что в Украине необходимо создать сильные демократические институты, необходимо, чтобы правительство было подотчетно, а также необходимо продолжать интеграцию с ЕС.

Кроме того, Байден обратил внимание на необходимость способствовать развитию экономики.

"Также вам нужно искоренить коррупцию, которая существует в Украине, которая поглощает Украину уже в течение долгого времени", - отметил Байден. Также вице-президент США сообщил, что во время встречи с Порошенко убедился, что президент Украины решительно настроен на реализацию указанных планов.

Ранее вице-президент США заявил, что Соединенные Штаты Америки никогда не признают аннексию Крыма.