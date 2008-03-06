Члены НАТО продолжат дискуссию о присоединении Украины и Грузии к ПДЧ

Страны - члены НАТО продолжат дискуссию о присоединении Украины и Грузии к Плану действий относительно членства в НАТО до саммита в Бухаресте, который состоится в начале апреля.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции после завершения заседания Североатлантического Совета на уровне министров иностранных дел Генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР.

"Дискуссия по этому вопросу будет продолжена”, - сказал он.

Генсек Альянса отметил, что двери НАТО остаются открытыми для новых членов, и только страны - члены Альянса будут принимать решение относительно того, “кто войдет в эти двери”.

По словам Генсека НАТО, страны-члены признают стремление и Украины, и Грузии присоединиться к ПДЧ, и высоко ценят сотрудничество с этими странами в рамках Интенсифицированного партнерства.

Я. де Хооп СХЕФФЕР отметил, что сегодня не было принято никакого решения, и не могло быть принято никакого решения, поскольку принятие такого рода решений относится к компетенции глав государств.

Как сообщал УНИАН, в середине января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и спикер Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК направили письмо руководству НАТО с просьбой о присоединении к ПДЧ. Украина рассчитывает, что решение о присоединении может быть принято на апрельском саммите НАТО в Бухаресте.

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ также обратился к руководству НАТО с письмом о присоединении его страны к ПДЧ.