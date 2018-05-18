Совет Европы должен равняться на украинских политзаключенных в защите своих принципов – Климкин

Глава внешнеполитического ведомства Украины отметил, что более 60 граждан нашего государства, которые бросили вызов стране-агрессору, и сейчас удерживаются Россией как политические заключенные в Крыму и на территории РФ, являются примером такой борьбы за справедливость.

Глава МИД Украины Павел Климкин призвал Совет Европы равняться в защите своих принципов и справедливости на украинских политзаключенных, которых удерживают в России.

Об этом он сказал в своем выступлении во время 128-го заседания Комитета министров Совета Европы на уровне глав внешнеполитических ведомств, сообщает пресс-служба МИД.

Климкин принял участие в дискуссии министров, посвященной актуальным вызовам демократической безопасности в Европе, и заявил, что единственным эффективным ответом на такие вызовы является безусловная преданность справедливости и ее действенная защита.

Глава внешнеполитического ведомства Украины отметил, что более 60 граждан нашего государства, которые бросили вызов стране-агрессору, и сейчас удерживаются Россией как политические заключенные в Крыму и на территории РФ, являются примером такой борьбы за справедливость.

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Климкин также привлек внимание присутствующих к объявлению Олегом Сенцовим бессрочной голодовки и призвал собравшихся министров, а также Совет Европы в целом, активно приобщиться к освобождению украинских политических заключенных, которые незаконно удерживаются Россией.

Он также привлек внимание к ситуации вокруг Владимира Балуха и Узейра Абдуллаева и подчеркнул, что украинские политзаключенные в России и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса решительно защищают справедливость и принципы, в которые верят.

"Надеюсь, наши дискуссии в Совете Европы и дальнейшие действия будут достойными тех людей, которые имеют достаточно смелости и преданности отвечать на вызовы беззакония и произвола, которые Россия принесла в Европу", - сказал Климкин.

Министр отдельно упомянул о чествовании этого дня годовщины депортации крымских татар, поблагодарил партнеров Украины в Комитете министров СЕ за принятое в прошлом году отдельное решение относительно ситуации в Крыму и выразил надежду на его имплементацию.