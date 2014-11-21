В коалиционном соглашении прописан импичмент президента и отмена депутатской неприкосновенности

Об этом заявил новоизбранный депутат от «Народного фронта» Леонид Емец в пятницу, 21 ноября, комментируя согласование текста коалиционного соглашения, сообщили УНИАН в пресс-службе “Народный фронт”.

«Депутаты нового парламента уже без коммунистов и регионалов будут реализовывать положения документа, которые должны решить вопросы, которые сейчас являются наиболее актуальными для Украинского государства. Это - повышение обороноспособности государства, экономическое развитие, судебная реформа», - подчеркнул Емец.

По его словам, рабочая группа, которая работала над согласованием текста коалиционного соглашения, продемонстрировала, что демократические силы готовы и могут работать совместно, а в дискуссиях способны не только высказывать свою позицию, но и слышать друг друга.

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«Это дает надежду на то, что положения коалиционного соглашения будут реализованы в максимально сжатые сроки», - резюмировал депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 12.30 в Верховной Раде Украины, в конференц-зале, состоится презентация коалиционного соглашения с участием лидеров политических партий-победителей парламентских выборов.

Напомним, сегодня, около двух часов ночи, представители пяти политсил «Блока Петра Порошенко», «Народного фронта», «Самопомочи», Радикальной партии Олега Ляшко и «Батькивщины» парафировали текст коалиционного соглашения.

"Имеем надежду, что завтра общество получит полную презентацию этого документа и мы безусловно его подпишем 27 ноября, когда откроется первое заседание Верховной Рады 8-го созыва", - сказал представитель БПП Виталий Ковальчук.