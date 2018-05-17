Илья Кива: Ответственность за коррупцию в медицине лежит на президенте Порошенко

Илья Кива прокомментировал ситуацию в г. Боярка, где начальник управления здравоохранения РГА Роман Лява и главврач районной больницы Александр Завадецкий уволили врача с тридцатилетним стажем Романа Черницкого.

Под здание администрации Президента вынесли гроб, с лежащим в нем манекеном, который символизировал народ Украины.

Это произошло во время акции «За медицину без коррупции», которую провела Социалистическая партия Украины сегодня, 17 мая, пишет официальный сайт СПУ.

«Украину превратили в гроб, а украинский народ — это «трупы». Если кто-то еще дышит, то фактически уже на ладан. Об людей вытерли ноги, стану развалили. Она погрязла в нищете. Вся политика власти сегодня направлена на геноцид народа! Люди уже даже не могут позволить себе болеть, говоря: «заболел — значит, умер». Потому что коррупционеры выбрасывают из профессии честных врачей, а на их место приходят коновалы, способные запросто зарезать пациента на операционном столе», — сказал глава СПУ И. Кива.

В качестве примера, который является «зеркальным отражением того, что происходит во всей стране», он привел ситуацию в г.Боярка, где начальник управления здравоохранения РГА Роман Лява и главврач районной больницы Александр Завадецкий уволили врача с тридцатилетним стажем Романа Черницкого.

«Они хотели использовать купленное за государственные деньги оборудование в коммерческих целях. Черницкий этому сопротивлялся, и его, как и более сотни других врачей, просто вышвырнули на улицу! А Лява при этом декларирует миллионы — при зарплате в 500 долларов! А когда я попросил разобраться в этом главу Киево-Святошинской РГА Смирнову, она ответила, что ни с чем разбираться не будет, мол, у нее «все схвачено», — заявил лидер СПУ.

И.Кива возложил ответственность за происходящее в медицине на Президента П.Порошенко.

«Сегодня у нас две войны — одна на Востоке страны, а другая внутри — война чиновников против собственного народа. И ответственность за это — на Президенте. Я воевал на первой войне и готов воевать на второй. Если Президент Порошенко нас не услышит, мы сметем эту власть», — резюмировал Илья Кива.

Акцию социалистов поддержали также общественные организации «Центр защиты прав человека» и «Возрождение Полтавщины». Больше 200 человек вышли с акцией протеста под администрацию президента.