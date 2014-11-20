Предварительная квалификация взрыва в Харькове - «умышленное повреждение имущества»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

«Сейчас продолжается осмотр места происшествия. Предварительная квалификация - умышленное повреждение имущества путем взрыва или иным общеопасным способом (ч.2 ст.194 УК Украины)», - отметили в пресс-службе.

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Сейчас прокуратура Харьковской области контролирует ход расследования чрезвычайного происшествия. На месте ЧП продолжают работать эксперты.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 ноября, около 17:50 произошел взрыв на электроподстанции, питающей военный госпиталь в Харькове. Пострадавших от взрыва нет.