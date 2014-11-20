Гиркин признался, что это он развязал войну

Об этом он заявил в интервью российской праворадикальной газете "Завтра".

"Спусковой крючок войны всё-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешёл границу, в итоге всё бы кончилось, как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. И на этом бы кончилось. А практически маховик войны, которая до сих пор идёт, запустил наш отряд", - заявил россиянин.

Также он сказал, что является не военным, а "спецслужбистом" и подтвердил факт участия российской регулярной армии в войне.

Напомним, ранее Гиркин-Стрелков сознался, что перешел в начале апреля российско-украинскую границу с отрядом в 52 человека.

По данным ООН, за время боевых действий на востоке Украины погибли более четырех тысяч человек. При этом в организации отмечают, что реальное количество жертв войны может быть значительно выше.