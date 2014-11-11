Гиркин о Донбассе: Я планировал сделать все как в Крыму

Об этом он рассказал в интервью российскому изданию svpressa.ru.

Также он сообщил много подробностей о своей деятельности в Крыму и Славянске. Так, он заявил, что рассчитывал на аннексию Донбасса Россией, аналогичную "крымскому сценарию".

"Когда начиналась славянская эпопея, я планировал сделать все как в Крыму, и надежда была, что все будет по крымскому сценарию. То есть планировалось помочь местным лидерам и ополченцам (российские боевики - ред.) установить народную власть, провести референдум, присоединиться к России, а это было нашей общей целью и их целью в первую очередь. Которую им никто не навязывал, это было их искреннее желание. И после этого также, не выйдя из тени, исчезнуть оттуда, как и из Крыма", - заявил диверсант.

Читайте такжеУ Путина нет денег на содержание 4 миллионов жителей Донбасса - НемцовПо его словам, чтобы поддержать "мирные митинги" в Славянске, через границу перешел отряд из 52 человек, "одетых в одинаковую униформу, примерно одинаково вооруженных и достаточно хорошо снаряженных".

"Мы поехали в Славянск. Уже к моменту прибытия нас ждали около трехсот активистов, готовых к любым действиям вместе с нами. Сразу мы соединились с этой группой и пошли на штурм УВД. Через два часа мы взяли УВД, еще через час после этого – СБУ. Тогдашняя городская управа придерживалась нейтральной позиции, мы ее заняли без боя. Соответственно, к обеду весь город был в наших руках", - рассказал Гиркин.

Также он раскрыл любопытную деталь о своем пребывании в Крыму, заявив, что был там за двое суток "до начала всего".