РФ хочет гарантий невступления Украины в НАТО после ее отказа от внеблокового статуса

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на брифинге в Москве заявил официальный представитель МИД России Александр Лукашевич.

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«Есть отдельные заявления украинских политиков о том, что нужно менять утвержденный конституционный нейтральный статус государства. Поэтому, если будет приниматься такое принципиальное политическое решение об изменении такого нейтрального статуса, то, конечно, вопрос гарантий встает прямым и непосредственным образом. Понятно, что появление подобных гарантий - это вещь, которая могла бы содействовать разрядке напряженности», - сказал Лукашевич, отвечая на вопрос украинских журналистов, как повлияет на позицию России относительно войны на Донбассе в случае получения гарантий невступления Украины в НАТО.

При этом он отметил, что о гарантиях невступления Украины в НАТО «пока никто не ведет речь», но интерес к этой теме возник после заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Также он заявил, что заявления о том, что инфраструктура НАТО не будет приближаться к российским рубежам и о не расширении альянса на Восток остались декларативными.

«Именно поэтому Россия предлагала и оставляет на столе переговоров свою инициативу превращения этих обязательств в юридически обязующие, которые можно было бы зафиксировать в Договоре о европейской безопасности, такой договор мы предложили несколько лет назад», - сказал Лукашевич, добавив, что НАТО отклонило эту идею, так как альянс дает гарантии безопасности только своим членам.

Лукашевич считает, что НАТО должно ответить на вопрос, готов ли альянс давать такие гарантии с учетом «озабоченности российской стороны».

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрия Пескова заявил о том, что России нужны гарантии относительно невступления Украины в НАТО.

В свою очередь глава МИД Украины Павел Климкин заявил: "Песков может говорить все, что угодно, это его дело как пресс-секретаря".

Посол США в Украине Джеффри Пайетт подчеркнул, что вопрос вступления Украины в Организацию Североатлантического договора должен решать украинский народ, а не Россия.

"Эти вопросы не касаются России, Европы или Соединенных Штатов, чтобы решать. Эти вопросы полностью зависят от народа Украины", - сказал Пайетт.