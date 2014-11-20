В СБУ презентовали новую книгу о Голодоморе 1932-1933 годов в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, перед презентацией председатель СБУ Валентин Наливайченко отметил, что расследование уголовного дела по факту совершения Голодомора-геноцида в Украине в 1932-1933 годах СБУ было завершено в 2009 году.

Наливайченко написал вступительное слово к книге, где отметил, что подготовленная по материалам уголовного дела книга позволит украинскому обществу и международному сообществу ознакомиться с результатами расследования и осознать масштабы трагедии.

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В книге, в частности, опубликованы материалы и документы, посвященные событиям 1932-1933 годов. Основу источниковой базы издания формирует выборка из материалов уголовного дела, которые хранятся в архиве Апелляционного суда Киева и насчитывают 331 том. Публикация охватывает документы о возбуждении дела, свидетельства очевидцев, результаты экспертиз, заключение о психическом состоянии людей, вызванном длительным голоданием, фотоматериалы 1932-1933 годов, постановление Апелляционного суда Киева с мотивировочной частью о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинцев. В книгу также вошли тексты официальных переводов международных документов о преступлениях против человечества, соответствующие законодательные акты Украины и другие материалы.