В СБУ начали назначать активистов Майдана на руководящие должности
14:13, 18 ноября 2014Политика
0
СБУ начала назначать в областные управления активистов Майдана и общественных антикоррупционных организаций.
Майдановцев начали назначать в областные управления / УНИАН
Об этом заявил председатель СБУ Валентин Наливайченко во время пресс-конференции, сообщает INSIDER.
"Со вчерашнего дня мы начали назначать в областные управления на руководящие должности по борьбе с коррупцией активистов с "майдановских" и других антикоррупционных организаций", - сказал он.
Читайте такжеЛюстрационная проверка коснется главы СБУ - Министр юстиции
По словам Наливайченко, граждане будут иметь возможность напрямую сообщать этим людям о выявленных ими фактах коррупции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter