В СБУ начали назначать активистов Майдана на руководящие должности

Об этом заявил председатель СБУ Валентин Наливайченко во время пресс-конференции, сообщает INSIDER.

"Со вчерашнего дня мы начали назначать в областные управления на руководящие должности по борьбе с коррупцией активистов с "майдановских" и других антикоррупционных организаций", - сказал он.

Читайте такжеЛюстрационная проверка коснется главы СБУ - Министр юстиции

По словам Наливайченко, граждане будут иметь возможность напрямую сообщать этим людям о выявленных ими фактах коррупции.