Сын Порошенко рассказал про свои скромные доходы в 2017 году

Жена Юлия задекларировала часы марки Breguet.

Алексей Порошенко, сын президента Украины, в прошлом году получил 246 тысяч 295 гривень заработной платы.

Об этом говорится в едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления на сайте НАЗК.

Еще 252 тысяч 825 гривень он получил на финансирование расходов связанных с депутатской деятельностью. Жена Алексея Порошенко получила 2 тысячи 381 гривень заработной платы в "Маккинзи и Компания-Украина".

На банковских счетах сын президента сохраняет 3 тысячи 222 евро, 331 тысячу 787 долларов, 108 тысяч 553 гривни. А наличными - 213 тысяч 700 гривень, 41 тысячу 900 долларов, 65 тысяч 500 евро.

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В автопарке Алексея Порошенко ГАЗ-14, 1981 года выпуска, ВMW 320i Cabrio и Land Rover 2013 года выпуска.

Алексею Порошенко принадлежит дом в Виннице, площадью 178,50 квадратных метра, стоимостью 1 миллион 800 тысяч гривень. Живет он в квартире родителей в Киеве площадью 80,66 квадратных метра.

Жена Юлия задекларировала часы марки Breguet.

Также Алексей Порошенко задекларировал 88 тысяч 521 гривну, которые в прошлом году потратил на отдых в Украине.