За неделю более полтысячи людей в камуфляже пересекли украинско-российскую границу - ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ за неделю (12-19 ноября) зафиксировали пересечение 518 людьми в военной форме пунктов пропуска "Гуково" и "Донецк" на российско-украинской границе.

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном в среду, сообщает LB.ua.

"В течение отчетного периода миссия наблюдала 518 мужчин и женщин в военной одежде, пересекающих границу в обоих направлениях. Эти люди перекали границу индивидуально или в группах", - говорится в отчете.

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Наблюдатели ОБСЕ также заметили несколько казаков, которые были идентифицированы по их традиционным меховым шапкам, а также казачьим знакам отличия. При этом, как отмечается, ни у кого из них не было видно оружия.

Как и в предыдущие недели, миссия наблюдала раненых или больных лиц, пересекающих государственную границу из Украины в РФ. При этом среднее число въездов и выездов на границе уменьшилось с 7 тыс. 523 до 6 тыс. 874 в день для обоих пунктов пропуска за отчетный период.

За предыдущую неделю (5-12 ноября) ОБСЕ зафиксировала пересечение границы 665 людьми в военной форме.

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Напомним, наблюдатели ОБСЕ с конца июля работают лишь на двух российских пунктах пропуска - "Гуково" и "Донецк". При этом Россия блокирует решение ОБСЕ о контроле над всеми пунктами пропуска российско-украинской границы.

Контроль ОБСЕ, по мнению Украины, должен быть установлен в пунктах пропуска "Волошино", "Новошахтинск", "Куйбышево-Мариновка (укр.)", "Куйбышево-Дьяково (укр.)", "Матвеев Курган", "Весело-Вознесенская", "Гуково-Красная Могила", "Донецк-Краснодарский (укр.)", "Донецк-Северный (укр.)" "Успенская", "Алексеево-Тузловка", "Нижний Швирев", "Елань", "Можаевка", "Титовка", "Шияны", "Авилово-Федоровка", "Шрамко"