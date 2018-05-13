Президент присвоил почетное звание «Мать-героиня» 1051 украинке

Лидером по количеству матерей-героинь является Ривненская область.

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ №121 «О присвоении почетного звания «Мать-героиня».

Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

Так, президент присвоил почетное звание 1051 украинке.

«Указом отмечены многодетные матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пять и более детей, создали надлежащие условия для их интеллектуального, физического и духовного развития», - говорится в сообщении.

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Среди награжденных 40 жительниц Винницкой области, 128 - Волынской, 30 - Днепропетровской, 27 - Донецкой, 85 - Житомирской, 116 - Закарпатской, 7 - Запорожской, 31 - Ивано-Франковской, 15 - Киевской. Почетное звание также получили 11 женщин из Кировоградской области, две - Луганской, 50 - Львовской, 16 - Николаевской, 52 - Одесской, 25 - Полтавской, 244 - Ривненской, 23 - Сумской, 38 - Тернопольской, 28 - Харьковской, шесть - Херсонской, 19 - Хмельницкой, семь - Черкасской, 27 - Черновицкой, 13 - Черниговской и 11 - города Киева.

В Украине День матери, начиная с 2000 года, законодательно отмечается ежегодно во второе воскресенье мая, который считается месяцем Пречистой Девы Марии.