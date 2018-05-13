День матери в 2018 году: как отмечают в Украине - поздравления и подарки (видео)

В Украине отмечают День матери 13 мая в 2018 году. В 24 странах будут поздравлять своих мам со светлым праздником, дарить открытки и читать стихотворения.

В 2018 году День матери в Украине отмечают 13 мая. Официального выходного в связи с праздником нет, однако это не мешает украинцам высказывать слова благодарности матерям и дарить им цветы и подарки.

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День матери: история праздника

В США День матери впервые публично был поддержан известной американской пацифисткой Джулией Уорд Хоув в 1872 году. День матери по версии Джулии Уорд - день единства матерей в борьбе за мир во всем мире. Концепция Джулии Уорд не нашла широкой поддержки ни в США, ни в других странах.

В 1907 году американка Анна Джарвис из Филадельфии выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери. Анна написала письма в государственные учреждения, законодательные органы и выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить чествованию матерей. В 1910 году штат Виргиния первый признал День Матери официальным праздником. В 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей. Вслед за США второе воскресенье мая объявили праздником 23 страны (в их числе: Бахрейн, Гонконг, Индия, Малайзия,Мексика, Никарагуа, Объединенные Арабские Эмираты,Оман, Пакистан, Катар, Саудовская Аравия, Сингапур, Австралия, Украина, Эстония и др.), а еще более тридцати отмечают праздник в другие дни.

День матери в Украине

В Украине празднование Дня матери установлено указом президента от 10 мая 1999 года. Несмотря на то, что в Украине дата этого праздника каждый год разная, в 2018 году дата совпадает с международной. 13 мая День матери отмечают 24 страны.

За последние годы все больше украинцев планируют этот день заранее, стараясь поздравить родного человека по-особенному, не так, как в другие дни года.

Традиции Дня матери

День матери - добрый праздник, когда можно напомнить самому дорогому человеку о том, что вы его любите, уважаете и цените. На День матери дети дарят своим матерям цветы, праздничные открытки, делают подарки собственными руками, посвящают мамам песни и стихи. Если говорить о взрослых детям, то принято дарить подарки, правда, к ним уже никаких пожеланий нет х главное, чтобы они были от сердца и с добрыми намерениями. В США и Австралии существует традиция носить в этот день на одежде цветок гвоздики. Причем цвет имеет значение, так цветная гвоздика говорит о том, что мать человека жива, а белые цветы прикалывают к одежде в память об ушедших матерях. Также в этот день устраивают различные концерты, флешмобы и благотворительные акции в домах пристарелых.

Что дарить и как поздравлять любимых мам

В этот день дети традиционно дарят цветы, конфеты, открытки, изделия, сделанные своими руками, посвящают стихи или песни.

Интересные поздравления ко Дню матери читайте в подборке УНИАН:

Поздравляем нашу маму

И хотим ей пожелать

Быть здоровой,

Быть красивой,

Никогда не унывать!

Береги для нас себя,

Очень любим мы тебя!

***

С днем матери тебя, моя родная!

Твоя любовь хранит меня от бед.

Пускай тебя лишь радость окружает,

Знай, лучшей мамы в мире просто нет!

***

С Днем матери хочу тебя

Поздравить, мамочка моя,

И пожелать тебе добра,

Надежды, счастья и тепла.

***

Пускай все мамы улыбаются,

В любви детей своих купаются,

Пусть не болеют и не старятся,

А все надежды их сбываются!

***

Мамулечка родная, любимая моя,

Сегодня этот праздник — лишь только для тебя.

Желаю тебе много я счастья, и добра,

И веры, и надежды, и мира навсегда.

***

Мама часто, словно фея,

Исполняет все мечты.

Знай, что самая крутая

В этом мире фея – ты.

***

Моей мамуле – самой лучшей,

Я подарить хочу весь мир!

Любви, добра, благополучия,

Ведь ты мой ангел! Мой кумир!

За нежность рук, твоих, родная

Тебе спасибо говорю,

С Днем матери я поздравляю!

И до безумия люблю!

***

Нет материнских на земле роднее глаз,

Любовь твоя – она благословенна!

С пеленок нежностью своей лечила нас

И детства шалости сносила ты смиренно!

В День матери за все благодарим,

За теплый взгляд и доброту улыбки!

За то, что в белый снег твоих седин,

Вплелись и нашей юности ошибки!

***

Мамочка любимая моя,

Как жаль, что далеко сейчас от дома,

Мы редко очень видимся с тобой,

Я слышу голос твой из телефона,

Пусть Бог тебя, мамулечка, хранит,

И пусть оберегает от ненастья,

В глазах пусть огонек любви горит,

И будет в твоем сердце много счастья!

***

Мама – это значит нежность, это ласка, доброта,

Мама – это безмятежность, это радость, красота!

Мама – это на ночь сказка, это утренний рассвет,

Мама – в трудный час подсказка, это мудрость и совет!

Мама – это зелень лета, это снег, осенний лист,

Мама – это лучик света, мама – это значит жизнь!

***

Никакие сокровища мира не заменят ту материнскую любовь, которую ты мне дарила долгими и бессонными ночами сидя у моей кровати; ничто не сравнится с нежностью твоего голоса, когда ты читала мне сказки перед сном; ничто не напомнит теплоты твоих рук, когда ты вытирала мне слёзы первой любви. Мамочка, я хочу поздравить тебя с таким замечательным праздником, пожелать от всего сердца радости, улыбок, добра и благополучия, а также здоровья на много-много лет вперёд.

***

Любимая мамуля, с праздником! Для меня ты всегда будешь самой лучшей, самой заботливой и самой внимательной мамой на свете! Ведь ты как настоящий ангел-хранитель, который оберегает от обид и разочарований, от слез и ошибок, от бед и потерь. Здоровья тебе мамуля и долголетия! И я очень прошу тебя – будь по-настоящему счастлива!

С моего первого вздоха и до сегодняшнего дня, нет человека роднее и ближе, чем ты, мама! Этот праздник — только лишь повод сказать тебе о том, что я чувствую каждый день: я люблю тебя больше всех на Земле! Да хранит тебя жизнь от плохого, ты стоишь только лучшего и самого светлого. Долгих и счастливых лет жизни, мамочка!

***

Любимая мамочка, от всего сердца я поздравляю тебя с Днём матери. Пусть счастье сопровождает тебя всегда. Оставайся такой же доброй, мудрой и понимающей, я тебя очень люблю. Нет в мире человека дороже и ближе, чем мама, и я не устану никогда благодарить тебя за то, что ты сделала для меня. С праздником, любимая!

Помните - не нужно ждать Дня матери для того, чтобы сказать ей слова любви и поддержки. Любите своих матерей, говорите им о том, какую важную роль они играют в вашей жизни каждый день.