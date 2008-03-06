Тимошенко не собирается ”подстригать свою совесть по моде сезона”

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что женщины идут во власть для того, чтобы защитить свой народ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила в своем выступлении на международной конференции «Женщины: стабилизируя опасный мир», проходящий сегодня в Брюсселе.

«Я думаю, что первая обязанность власти, государственных деятелей - оберегать свой народ от всех опасностей и несправедливостей, которые могут возникать. И первый вопрос, который мы с вами себе задаем - выполняет ли эту фундаментальную обязанность власть в наших странах. И я думаю, что именно потому, что мы так часто становились свидетелями невыполнения властью этой главной заповеди, мы, женщины, и пришли во власть", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что "часто говорят, и я это, в частности, слышу почти каждый день, что женщины слишком много планируют, что они направляют свои взгляды слишком высоко, что это выглядит иногда почти идеалистически, а иногда и нереалистично". По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, "такое впечатление складывается от того, что принятие аморальных и нечестных решений против своих народов становится циничной нормой сегодняшнего дня. И на этом фоне любая наша честная цель выглядит идеалистической и почти нереальной. Но я считаю, что смыслом нашего пребывания в политике является именно то, чтобы ставить чрезвычайно высокие в моральном смысле цели и ежедневно доказывать, что их достижение возможно», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер Украины процитировала американскую писательницу Лилиан Хелман, отказавшуюся свидетельствовать против своих друзей во время "антикоммунистической охоты на ведьм" 50 лет назад в США, которая сказала: «Я не могу и не буду подстригать свою совесть по моде сезона». Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что пытается действовать по этому высказыванию ежедневно.

В своем выступлении Ю.ТИМОШЕНКО вспомнила женщин, которые активно боролись за права и безопасность своих соотечественников. В частности, Соню Ганди, которая в свое время отказалась от должности премьер-министра, чтобы продолжать возглавлять свою партию, Элен ДЖОНСОН-СЕРЛИФ из Либерии, которая бросила вызов диктатору Чарльзу ТЕЙЛОРУ на выборах 1997 года, Беназир Бхутто и других.

«Я считаю, хотя многие могут с этим не согласиться, что женщины-политические лидеры полностью готовы защищать свободу и безопасность своих народов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.