Чиновники Донецкой ОГА растратили 20 млн гривень государственных средств

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, в ходе проверки установлено, что эти должностные лица, злоупотребляя служебным положением, незаконно признали частное предприятие победителем конкурса на выполнение работ по реконструкции системы отопления в дошкольном заведении в Первомайском районе области.

Результатом этих противоправных действий стало неэффективное использование 20 млн. грн государственных средств.

Читайте такжеРуководство «Актабанка» обвиняют в растрате 400 млн гривеньПо этому факту прокуратурой Донецкой области начато уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Следствие продолжается.