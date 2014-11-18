Аваков рассказал, как задействуют бойцов батальонов после окончания АТО

Об этом глава МВД Арсен Аваков рассказал в интервью INSIDER. По его словам, "есть боевые батальоны, которые ориентированы на прямое столкновение, на боевую работу", а есть "батальоны патрульной службы, которые имели столкновения, но заточены в общем не на оперирование минометами и БТРами, а нести службу на освобожденной территории, контролировать коммуникации, вести антидиверсионную деятельность".

"Ведь это тоже была проблема первых дней войны. Мы первый раз, когда освободили Краматорск, дошли до конца и вдруг поняли: а что дальше делать? Ни милиции, ни власти нет. Освободили и вышли назад. Второй раз, когда мы его занимали, мы завели сначала сводный отряд милиции, чужой милиции, не местной, и уже потом наши спецотряды", - сказал Арсен Аваков.

"Поэтому, когда ребята вернутся с фронта, то я рисовал бы 3 пути, как батальоны будут существовать дальше", - сказал министр.

По словам Арсена Авакова, первый путь - это перевод боевых батальонов в Нацгвардию и оснащение их максимальным вооружением. Те, кто идет в спецподразделение милиции особого назначения, также имеют 2 выбора: спецподразделения, которые и дальше будут нести службу в Луганской и Донецкой областях, и второе - это те, кто пойдут во вновь образованное подразделение, которое придет на смену "Беркутам", "Соколам" и "Грифонам".

"Это то, что у нас в реформе написано "на кшталт" американского SWAT. То есть это будет единое подразделение спецназовцев, в котором они получат новый стандарт. Например, "Азов" начал 2 дня назад переход в Национальную гвардию, они переходят на контракты все. То есть это контрактники, которые получают соответствующую адекватную зарплату, новые стандарты подготовки и вооружения", - отметил Арсен Аваков.

"И третье: есть те, кто вернутся на свою работу", - подытожил министр.