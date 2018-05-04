Украина направила России ноту из-за задержания судна с украинскими рыбаками

МИД Украины хочет выяснить все обстоятельства задержания. На борту баркаса находилось пятеро моряков.

Министерство иностранных дел Украины направило Российской Федерации ноту в связи с задержанием у берегов аннексированного Крыма судна с украинскими рыбаками.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в микроблоге Twitter.

"В связи с задержанием украинского рыболовецкого судна срочно направили ноту МИД РФ относительно выяснения всех обстоятельств задержания", - сообщила Беца.

Как сообщал УНИАН, сегодня помощник руководителя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что российские пограничники у берегов аннексированного Крыма задержали украинских рыбаков.

По его словам, это был небольшой рыбацкий баркас, на борту которого находились пятеро моряков.

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«Мы сейчас еще изучаем все обстоятельства этого инцидента. Судно было оформлено на вылов рыбы согласно установленному порядку. Оно имело все разрешения, но на вылов рыбы в пределах территориального моря, или 12-мильной морской зоны. Судно не оформлялся для выхода за линию государственной границы Украины, и сказать, каким образом и почему судно нарушило государственную границу Украины и оказалось в той зоне, которая считается нами временно населенной РФ, пока трудно», - сказал Слободян.

По его мнению, скорее всего, капитан судна принял такое решение, и отправился туда, где, как он считал, будет лучше улов, и пренебрег риском задержания пограничными силами страны-оккупанта.

Слободян отметил, что пока связи с рыбаками нет, а ГПСУ продолжает изучать обстоятельства инцидента.

Как сообщали ранее некоторые СМИ, российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" западнее мыса Тарханкут.