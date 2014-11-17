СНБО: Пока не будет выполняться Минский меморандум, необходимости подписывать другие нет
15:34, 17 ноября 2014Политика
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Представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко считает, что пока Минский меморандум не будет выполняться, необходимости подписывать другие документы нет.
Лысенко: Пока не выполнено Минские соглашения, нет смысла в новых / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве.
«Протокол, который был подписан в Минске 5 сентября, и меморандум, который был подписан 19 сентября, они являются основой для урегулирования конфликта на Донбассе. Пока они не будут выполнены, необходимости собираться и подписывать новый документ нет смысла», - отметил Лысенко.
Читайте такжеСША требуют от России прекратить нарушать «минские договоренности»«Украинская сторона выполняет Минские договоренности, мы ожидаем этого от стороны, которая их постоянно нарушает», - добавил Лысенко.
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