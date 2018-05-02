США будут вводить новые санкции против РФ, если она не прекратит вмешиваться в дела Украины - Госдеп

Помощник госсекретаря США отметил, что предпосылкой для снятия санкций является прекращение агрессии и вывод Россией войск с оккупированной территории Донбасса.

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что Соединенные Штаты будут вводить новые санкции против России, если она не прекратит вмешательство в дела Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге после встречи с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Киеве.

«Мы четко заявляли в координации с нашими союзниками, что вмешательство, военное или иное, в дела Украины является неприемлемым, и если это будет длиться и продолжаться, то мы и дальше будем вводить новые санкции при необходимости», - сказал он.

Он отметил, что США имеют единую консолидированную политику в отношении Донбасса. «Эта политика, о ней высказывалось все руководство США, включая президента и посла Волкера», - добавил Митчелл.

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Он подчеркнул, что предпосылкой для снятия санкций является прекращение агрессии и вывод Россией войск с оккупированной территории Донбасса.

Митчелл добавил, что США ввели санкции против 189 физических и юридических лиц России. «Мы делаем открытой возможность для России, чтобы она сделала свой выбор, но мы и в дальнейшем будем усиливать санкции и делать так, чтобы цена для России росла, пока Россия не прекратит осуществлять агрессивную внешнюю политику», - подчеркнул Митчелл.

Ранее сообщалось, что СНБО сегодня рассмотрит введение новых санкций против российских олигархов.

6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, а также 17 российских высших должностных лиц.

Секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что состоится заседание Совбеза, на котором будут продлены действующие санкции и введены новые, аналогичные американским ограничительные меры против РФ.