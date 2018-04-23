Венгрия вновь заблокировала заседание Комиссии Украина-НАТО
Заседание Комиссии Украина-НАТО на министерском уровне в апреле не состоится из-за блокирования его проведения Венгрией.
Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН источники в дипломатических кругах, в рамках встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса, которая состоится 27 апреля, такого заседания не будет.
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Отметим, что Венгрия в феврале также заблокировала заседание Комиссии Украина-НАТО на министерском уровне.
На сегодняшний день под вопросом остается проведение заседания Комиссии на высшем уровне во время саммита НАТО в июле в Брюсселе.
Как сообщал УНИАН, в марте министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто требовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, в противном случае Будапешт будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и Организации Североатлантического договора.
В частности, он отметил, что Венгрия заблокирует проведение комиссии Украина-НАТО на министерском уровне в апреле, а в июле на уровне глав государств и правительств во время саммита НАТО в Брюсселе.