Венгрия вновь заблокировала заседание Комиссии Украина-НАТО

Под вопросом остается проведение заседания Комиссии на самом высоком уровне в июле.

Заседание Комиссии Украина-НАТО на министерском уровне в апреле не состоится из-за блокирования его проведения Венгрией.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН источники в дипломатических кругах, в рамках встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса, которая состоится 27 апреля, такого заседания не будет.

Читайте такжеВенгрия раздала на Закарпатье более 100 тысяч паспортов, влияние Москвы на Будапешт растет - МИД

Отметим, что Венгрия в феврале также заблокировала заседание Комиссии Украина-НАТО на министерском уровне.

На сегодняшний день под вопросом остается проведение заседания Комиссии на высшем уровне во время саммита НАТО в июле в Брюсселе.

Как сообщал УНИАН, в марте министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто требовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, в противном случае Будапешт будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и Организации Североатлантического договора.

В частности, он отметил, что Венгрия заблокирует проведение комиссии Украина-НАТО на министерском уровне в апреле, а в июле на уровне глав государств и правительств во время саммита НАТО в Брюсселе.