Тимошенко: Тарифы на коммунальные услуги будут снижены на следующий день после выборов президента

В первую неделю работы нового Президента Украины тарифы на жилищно-коммунальные услуги будут снижены до адекватного уровня.

Об этом лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заявила на своей странице в Facebook, отвечая на вопрос пользователя о огромной задолженности населения за коммунальные услуги.

«Первые шаги, которые будут сделаны в течение первой недели – будет списан долг бедных людей за ЖКХ! Потому что наличие этого долга свидетельствует о непосильности установленных тарифов для людей. И для того, чтобы с ними рассчитаться, бедным людям скоро придется продавать свои почки. Мы снимем с них это бремя», – сказала она.

Политик пояснила, что долг за коммунальные услуги был обусловлен не объективным рынком, а «исключительно желанием узкой группы людей заработать сверхприбыли».

Кроме того, лидер партии сообщила, что после прихода к власти «Батькивщина» снизит тарифы на газ до рентабельной адекватной цены, которая будет полностью прибыльной, обеспечивать развитие отрасли и составит 80-90$ за тыс. куб.м.

«Люди, которые получают сегодня субсидии, будут продолжать их получать и не платить за газ больше, чем сегодня», – пояснила парламентарий.

Юлия Тимошенко также прокомментировала вопрос тарифов на электроэнергию. Она отметила, что схема «Роттердам+» будет ликвидирована на следующий день после прихода нового президента к власти.

«С ответственностью всех, кто был замешан в этой гиперкоррупционной сделке», – отметила политик.

На своей странице в Facebook она отметила, что, к сожалению, изменить убийственную тарифную политику для украинцев невозможно, пока действующая власть не уйдет в небытие.

«Но им осталось недолго. Примерно год», – написала лидер «Батькивщины».

Политик объяснила, что есть люди, которые априори не в состоянии платить за коммунальные услуги.

«Жесткие тарифы и несправедливая система начисления субсидий ставят их на грань банкротства. Когда у человека нет никаких источников, чтобы платить, и недостаток не компенсируют субсидии, когда это бремя доводит людей до самоубийства - тогда государство должно помочь и списать долги. Каждый такой случай будет рассматриваться отдельно. А если человек имеет доходы и просто не платит за ЖКХ - это уже другой контекст, и никакого списания долгов для людей не будет», - сказала народный депутат.