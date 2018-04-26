В Раде хотят разобраться с пленками Онищенко и обвинениями в адрес Порошенко

Нардеп Виталий Куприй отметил, что парламент должен дать жесткую правовую оценку президентскому произволу и коррупции.

Народный депутат от УКРОПа Виталий Куприй инициирует создание временной следственной комиссии (ВСК) в Верховной Раде относительно возможных коррупционных преступлений президента Петра Порошенко. Об этом парламентарий написал на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, народные депутаты должны провести независимое расследование на основе аудиозаписей, которые обнародовал нардеп Александр Онищенко.

«Инициирую создание временной следственной комиссии Верховной Рады – ВСК – по расследованию коррупционных преступлений Порошенко на основе «пленок Онищенко»! Парламент должен дать жесткую правовую оценку президентскому произволу и коррупции!» – подчеркнул Виталий Куприй.

Речь идет о недавно обнародованной аудиозаписи разговора Онищенко и Порошенко, касающейся бывшего министра экологии Николая Злочевского. Президент согласился прекратить уголовные производства против чиновника времен Януковича в обмен на его активы и взятку в сто миллионов долларов. Еще десять миллионов «досталось» близкому соратнику Порошенко нардепу Игорю Кононенко.

Ранее Онищенко также заявлял о причастности главы государства к рейдерскому захвату группы компаний «БРСМ-Нафта». Тогда масштабная техногенная катастрофа на нефтебазе привела к гибели шести человек.

«Эти факты, в случае их подтверждения, будут иметь значительные негативные последствия для политической ситуации в Украине и уже получили широкий резонанс. Поэтому, я считаю, промедление с расследованием этих случаев со стороны правоохранительных органов недопустимо!» – заметил укроповец.

Нардеп отметил, что уже направил письма всем главам парламентских фракций с предложением определить своих представителей в составе ВСК. В то же время Виталий Куприй заявил о готовности лично возглавить следственную комиссию.

«В такой ситуации народные депутаты также обязаны выполнить функцию Верховной Рады относительно парламентского контроля и расследовать имеющиеся материалы и обстоятельства, по результатам чего предоставить собственный отчет по поводу этой ситуации», – отметил представитель УКРОПа.