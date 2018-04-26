Врачи запретили лететь домой: Омелян рассказал, как его жене удалось родить в США бесплатно (видео)
01:22, 26 апреля 2018Политика
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Омелян утверждает, что в Америке его жена оказалась случайно.
Емельян вернулся в Украину / Кадр из видео ТСН
Глава мининфраструктуры вернулся в Украину и утром уже принял участие в заседании правительства, сообщает ТСН.
Пять дней назад в Фейсбуке Омелян сообщил - у них с женой, дизайнером Светланой Бевзой, родилась дочь. На следующий день, в ответ на критику в комментариях решения семьи рожать в штатах, Омелян написал еще один пост - мол, в Америке его жена оказалась случайно еще в феврале, там ей стало плохо, врачи запретили лететь домой, а за роды в клинике Нью-Йорка семья не заплатила ни копейки.
Как сообщал УНИАН, ранее жена Омеляна показала фото новорожденной дочери.
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