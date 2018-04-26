Фриз предложила способ мониторинга незаконных заходов судов в оккупированный Крым

Фриз поддержала инициативу Министерства инфраструктуры о запрете входа российских судов во внутренние водные пути Украины.

Председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз предложила создать совместную государственно-частную группу, которая займется мониторингом незаконных судозаходов до оккупированного Крыма. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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“Полностью поддерживаю инициативу Министерства инфраструктуры о запрете входа российских судов во внутренние водные пути Украины. Впрочем, убеждена, что основанием такого запрета должна быть не только террористическая угроза, но и ответ на активность российских коммерческих судов в оккупированном Крыму", - отметила Фриз.

При этом депутат отметила, что превращение региона в "серую зону", в которой РФ осуществляет перевозки товаров с использованием ресурсов оккупированного Крыма и закрытых Украиной в порядке международного права портов полуострова, "требует от нас постепенного усиления ограничений для коммерческого сектора страны-агрессора".

"Запрет на заход во внутренние воды - абсолютно адекватная реакция. Также хочу поддержать инициативу министерства и предложить создание совместной государственно-частной группы, которая займется обменом информации и координацией работы по мониторингу и документацией незаконных судозаходов в оккупированный Крым. Эта группа должна сочетать не только государственные органы, но и волонтеров, осуществляющих работу по отслеживанию и документации такой деятельности оккупационной власти в Крыму. После встреч с нашими грузинскими коллегами хочу предложить распространить такой мониторинг на порты оккупированной Грузии с налаживанием обмена информацией в рамках стран-членов НАТО, имеющих выход к Черному морю. Такие меры должны повысить контроль за перемещением товаров и грузов в регионе и способствовать безопасности", - подчеркнула Фриз.

Как известно, Министерство инфраструктуры инициирует обращение в Совет национальной безопасности и обороны Украины о запрете входа российских судов во внутренние водные пути Украины из-за высокого уровня террористических угроз. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк во время совещания 23 апреля представителей Министерства инфраструктуры, Министерства обороны, Министерства иностранных дел, Государственной пограничной службы, Службы внешней разведки, представительства президента в АР Крым, по поводу судозаходов в закрытые морские порты АР Крым и г. Севастополь, а также санкционных мер, связанных со строительством моста через Керченский пролив.