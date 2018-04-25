В МИД назвали перевод Сущенко в одиночную камеру "психологическим давлением" со стороны РФ

Министерство иностранных дел направило России ноту протеста относительно обстоятельств содержания под стражей Романа Сущенко.

Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Российской Федерации по поводу изменения обстоятельств содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

«Направили ноту протеста РФ по поводу изменения обстоятельств содержания под стражей Сущенко. Очевидно психологическое давление, в том числе с учетом изменения адвоката», - написала она.

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По информации СМИ, удерживаемого в РФ Сущенко перевели в одиночную камеру.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента "Укринформа" Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.

27 марта Московский городской суд начал по сути рассматривать уголовное дело в отношении Сущенко.

В тот же день ему продлили срок содержания под стражей в СИЗО "Лефортово" на время рассмотрения дела в суде еще на шесть месяцев.

24 апреля Адвокатская палата Москвы лишила статуса адвоката Сущенко Марка Фейгина.

Ранее адвокат призвал президента РФ Владимира Путина помочь обмену Сущенко. В обращении он отметил, что работа подобных ему «политических адвокатов должна быть защищена от незаконного давления и преследований». При этом Фейгин напомнил, что постоянно сталкивается с искусственными трудностями в такой категории дел.