В МИД назвали перевод Сущенко в одиночную камеру "психологическим давлением" со стороны РФ
Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста Российской Федерации по поводу изменения обстоятельств содержания под стражей украинского журналиста Романа Сущенко.
Об этом сообщила в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.
«Направили ноту протеста РФ по поводу изменения обстоятельств содержания под стражей Сущенко. Очевидно психологическое давление, в том числе с учетом изменения адвоката», - написала она.
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По информации СМИ, удерживаемого в РФ Сущенко перевели в одиночную камеру.
Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента "Укринформа" Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.
27 марта Московский городской суд начал по сути рассматривать уголовное дело в отношении Сущенко.
В тот же день ему продлили срок содержания под стражей в СИЗО "Лефортово" на время рассмотрения дела в суде еще на шесть месяцев.
24 апреля Адвокатская палата Москвы лишила статуса адвоката Сущенко Марка Фейгина.
Ранее адвокат призвал президента РФ Владимира Путина помочь обмену Сущенко. В обращении он отметил, что работа подобных ему «политических адвокатов должна быть защищена от незаконного давления и преследований». При этом Фейгин напомнил, что постоянно сталкивается с искусственными трудностями в такой категории дел.