Защищать в российском суде украинца Сущенко будет другой адвокат – Фейгин

Марк Фейгин намерен обжаловать решение Совета Адвокатской палаты Москвы о лишении его статуса адвоката.

Российский адвокат Марк Фейгин, которого лишили статуса адвоката, сообщил, что дело украинского политзаключенного Романа Сущенко будет вести другой специалист, который ознакомлен с ней.

Об этом Фейгин сообщил в комментарии Громадському.

По его словам, сейчас решается, кто конкретно будет представлять интересы Сущенко. «Это будет человек, которому я доверяю, это человек, знакомый с делом», — сказал он.

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Фейгин также заявил, что вскоре должно состояться заседание по делу Сущенко, на котором сторона защиты должна представить доказательства невиновности.

Отвечая на вопрос, сможет ли он восстановить статус адвоката, Фейгин сказал, что это «практически нереально», отметив, что «проблема в судах».

Как сообщал УНИАН, 24 апреля Адвокатская палата Москвы лишила статуса адвоката Фейгина. Он является защитником украинского журналиста Романа Сущенко, обвиняемого Кремлем в шпионаже.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил журналистов, что решение о лишении Фейгина статуса адвоката, представляющего в суде интересы Сущенко, принималось не в Кремле.

25 апреля Марк Фейгин сообщил, что обжалует решение Совета Адвокатской палаты Москвы о лишении его статуса адвоката.